Палестинський терорист вбив ножем літніх людей біля АЗС в Ізраїлі
У неділю, 4 серпня 2024 року, в ізраїльському місті Холон стався терористичний акт. Після того як прибічник радикального ісламізму вбив двох людей і ще двох поранив, його застрелив поліцейський
Злочини скоєно у парку поруч із автозаправною станцією на вулиці Моше Даяна, наводить подробиці газета Jerusalem Post.
З причини постійної терористичної загрози в Ізраїлі діє військова цензура. В даному випадку імена усіх згаданих фігурантів допущено до публікації.
Однією з убитих є 66-річна Ріна Данів, іншим убитим був чоловік 80 років. Чоловік Данів, 69-річний Шимон, важко поранений. Також було поранено 26-річного Якова Левертова, що ушпиталений у стані середньої тяжкості.
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"Нападником виявився 34-річний Амар Разак Камель Одех, житель палестинського міста Салфіт на Західному березі річки Йордан, який перебував в Ізраїлі без посвідки на проживання", - зазначає Jerusalem Post.
Як каже Левертов, палестинець йому нічого не заявляв й відразу став бити ножем.
"Я бачив терориста, який йшов з розлюченим обличчям. Він подивився на мене, я його проігнорував. Потім він побіг у моєму напрямку, схопив мене та вдарив ножем в плече", - поінформував поранений.
- Перед цим Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль та ХАМАС наближаються до угоди про перемир'я в Газі.
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