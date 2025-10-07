Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
14:30
Світ Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV здійснить свій перший візит за межі Італії та відвідає Туреччину з 27 по 30 листопада та Ліван з 30 листопада по 2 грудня, де, як очікується, звернеться із закликами до миру на Близькому Сході

Зміст

Про це повідомляє AlArabiya та KSAT.

Ватикан оголосив, що в листопаді відбудеться перший візит нового лідера світової католицької церкви, яка налічує 1,4 млрд вірян, за межі Італії.

Папа Римський Лев XIV відвідає Туреччину з 27 по 30 листопада, а далі вирушить до Лівану, де перебуватиме з 30 листопада по 2 грудня. Очікується, що він розповість про тяжке становище християн на Близькому Сході та звернеться із закликами до миру в усьому регіоні.

Це буде символічно важливий жест для християн та мусульман, які здійснюють паломництво до двох країн, які Папа Франциск планував відвідати.

Візит до Туреччини включатиме паломництво до міста Ізнік (Нікея) з нагоди 1700-річчя Нікейського собору, першого Вселенського собору. Ця річниця є важливим моментом у католицько-православних відносинах, і Франциск планував відзначити її власною поїздкою до Туреччини у травні на запрошення Патріарха Варфоломія I, духовного лідера православних християн світу.

Франциск помер у квітні, і Лев з самого початку свого папства заявляв, що має намір виконати плани Франциска.

Останнім Папою, який відвідав Ліван, був Папа Бенедикт XVI у вересні 2012 року під час останньої закордонної поїздки його папства. Франциск давно сподівався відвідати Ліван, але політична та економічна нестабільність країни завадила візиту.

Середземноморська країна з населенням близько 6 млн, включно з понад 1 млн сирійських та палестинських біженців, має найбільший відсоток християн на Близькому Сході та є єдиною арабською країною з християнським главою держави.

Однак Ватикан побоюється, що нестабільність країни була особливо небезпечною для подальшої присутності її християнської громади, яка є опорою для церкви на Близькому Сході.

Президент Лівану Джозеф Аун оголосив про поїздку в X, але назвав лише дати. Ватикан заявив, що маршрут поїздки буде оприлюднено пізніше.

Вважається, що близько третини населення Лівану є християнами, хоча офіційної цифри немає, оскільки офіційного перепису населення не проводилося з 1932 року. Мароніти є найбільшою та найвпливовішою сектою, і, за домовленістю, президент Лівану завжди є християнином-маронітом.

 

