Папа Римський закликав молитися за мир в Україні та Ізраїлі
У рамках підготовки до Святого 2025 року у неділю, 21 січня, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за Україну та інші країни, які страждають від війни
Про це повідомляє Vatican News.
"У ці дні особливо молімося за єдність християн і не втомлюймося благати Господа про мир в Україні, в Ізраїлі та Палестині, а також у багатьох інших частинах світу: від його відсутності завжди страждають найслабші", - наголосив Папа Франциск.
Він зазначив, що має на увазі усіх поранених і загиблих унаслідок воєн дітей, які "позбавлені тепла і любові, мрій і майбутнього".
"Відчуваймо відповідальність за те, щоб молитися і будувати для них мир!", - підкреслив очільник Римо-Католицької церкви.
Неділя Божого слова, що відзначалася 21 січня, стала нагодою для Папи Франциска, щоб проголосити спеціальний Рік молитви, що пройде в контексті приготування до ювілейного Святого 2025 року.
- Раніше, 31 грудня, Папа Римський Франциск після промови "Ангел Господній" також закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни, згадавши першим "мученицький український народ".
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