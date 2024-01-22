Папа Римський закликав молитися за мир в Україні та Ізраїлі

Про це повідомляє Vatican News.

"У ці дні особливо молімося за єдність християн і не втомлюймося благати Господа про мир в Україні, в Ізраїлі та Палестині, а також у багатьох інших частинах світу: від його відсутності завжди страждають найслабші", - наголосив Папа Франциск.

Він зазначив, що має на увазі усіх поранених і загиблих унаслідок воєн дітей, які "позбавлені тепла і любові, мрій і майбутнього".

"Відчуваймо відповідальність за те, щоб молитися і будувати для них мир!", - підкреслив очільник Римо-Католицької церкви.

Неділя Божого слова, що відзначалася 21 січня, стала нагодою для Папи Франциска, щоб проголосити спеціальний Рік молитви, що пройде в контексті приготування до ювілейного Святого 2025 року.