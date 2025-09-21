Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
У неділю, 21 вересня, Папа Римський Лев XVI закликав припинити насильство та примусове виселення цивільного населення з Гази після того, як Ізраїль розширив наступ на місто Газа
Про це інформує Reuters.
Під час своєї щотижневої молитви "Ангелус" понтифік висловив переконання, що "немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті"
"Разом із пасторами церков Святої Землі я повторюю, що немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті", — наголосив Святійший отець.
У виданні зазначили, що Свята Земля, що охоплює частини сучасного Ізраїлю, окупованих палестинських територій, Йорданії та Єгипту, є священною для послідовників іудаїзму, християнства та ісламу.
"Народи потребують миру. Ті, хто по-справжньому їх любить, працюють заради миру", – додав Папа Лев.
- 16 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію із метою встановлення контролю над містом Газа.
