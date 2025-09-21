Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази

Марія Науменко
21 вересня, 2025 неділя
16:07
Світ Папа Лев XIV

У неділю, 21 вересня, Папа Римський Лев XVI закликав припинити насильство та примусове виселення цивільного населення з Гази після того, як Ізраїль розширив наступ на місто Газа

Зміст

Про це інформує Reuters.

Під час своєї щотижневої молитви "Ангелус" понтифік висловив переконання, що "немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті"

"Разом із пасторами церков Святої Землі я повторюю, що немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті", — наголосив Святійший отець.

У виданні зазначили, що Свята Земля, що охоплює частини сучасного Ізраїлю, окупованих палестинських територій, Йорданії та Єгипту, є священною для послідовників іудаїзму, християнства та ісламу.

"Народи потребують миру. Ті, хто по-справжньому їх любить, працюють заради миру", – додав Папа Лев.

  • 16 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію із метою встановлення контролю над містом Газа.

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
17:35
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:16
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
