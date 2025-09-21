Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази

Про це інформує Reuters.

Під час своєї щотижневої молитви "Ангелус" понтифік висловив переконання, що "немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті"

"Разом із пасторами церков Святої Землі я повторюю, що немає майбутнього, заснованого на насильстві, примусовому вигнанні та помсті", — наголосив Святійший отець.

У виданні зазначили, що Свята Земля, що охоплює частини сучасного Ізраїлю, окупованих палестинських територій, Йорданії та Єгипту, є священною для послідовників іудаїзму, християнства та ісламу.

"Народи потребують миру. Ті, хто по-справжньому їх любить, працюють заради миру", – додав Папа Лев.