Paramount Global звільнила майже 800 співробітників. Причина
Американська компанія Paramount Global звільнила близько 800 співробітників з усіх підрозділів, що становить 3% робочої сили, через падіння доходів
Про це повідомляє Variety.
Зазначається, що звільнення торкнуться всіх підрозділів, включаючи Paramount+, CBS, Showtime, Comedy Central і інших. Генеральний директор компанії Боб Бейкіш вважає це рішення правильним для майбутнього компанії.
"Ці зміни допоможуть нам розвивати наш імпульс і реалізувати наше стратегічне бачення на наступний рік, і я твердо переконаний, що нам є чому радіти", - заявив він.
Причиною звільнень є труднощі, з якими стикаються традиційні телевізійні пропозиції, внаслідок чого доходи в цій галузі знизилися. У третьому кварталі компанії отримала трохи більше доходів.
Окрім звільнень, Paramount Global розглядає можливість злиття з Warner Bros. Discovery. Також відзначається повернення Джона Стюарта до Comedy Central після скандалу, пов'язаного з його попереднім шоу на Apple TV+.
Станом на кінець 2022 року Paramount Global повідомила про 24 500 штатних працівників. Компанія планує опублікувати прибутки за четвертий квартал 2023 року 28 лютого після закриття ринку.
- Нещодавно повідомлялося, що СЕО Warner Bros. Discovery Девід Заслав зустрівся з СЕО Paramount Global Бобом Бакішем, щоб обговорити імовірне злиття, яке створить "гіганта новин та інтертейменту".
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