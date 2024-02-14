Paramount Global звільнила майже 800 співробітників. Причина

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що звільнення торкнуться всіх підрозділів, включаючи Paramount+, CBS, Showtime, Comedy Central і інших. Генеральний директор компанії Боб Бейкіш вважає це рішення правильним для майбутнього компанії.

"Ці зміни допоможуть нам розвивати наш імпульс і реалізувати наше стратегічне бачення на наступний рік, і я твердо переконаний, що нам є чому радіти", - заявив він.

Причиною звільнень є труднощі, з якими стикаються традиційні телевізійні пропозиції, внаслідок чого доходи в цій галузі знизилися. У третьому кварталі компанії отримала трохи більше доходів.

Окрім звільнень, Paramount Global розглядає можливість злиття з Warner Bros. Discovery. Також відзначається повернення Джона Стюарта до Comedy Central після скандалу, пов'язаного з його попереднім шоу на Apple TV+.

Станом на кінець 2022 року Paramount Global повідомила про 24 500 штатних працівників. Компанія планує опублікувати прибутки за четвертий квартал 2023 року 28 лютого після закриття ринку.