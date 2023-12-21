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Warner Bros. Discovery та Paramount розглядають можливість злиття, "щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+", - ЗМІ

21 грудня, 2023 четвер
10:49
Культура На фото: Логотип Warner Bros. Discovery

СЕО Warner Bros. Discovery Девід Заслав зустрівся з СЕО Paramount Global Бобом Бакішем, щоб обговорити імовірне злиття, яке створить "гіганта новин та інтертейменту"

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав та генеральний директор Paramount Global Боб Бакіш у вівторок, 19 грудня, у Нью-Йорку обговорили можливе злиття. За даними джерел, зустріч тривала кілька годин і відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Про цю ж імовірну угоду Заслав говорив з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

Станом на 20 грудня ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи більш як $10 млрд, тому будь-яке злиття не буде рівноцінним.

Заслав і Бакіш обговорювали, як їхні компанії можуть доповнювати одна одну. Наприклад, їхні головні стрімінгові сервіси Paramount+ і Max можуть об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+.

Наразі невідомо, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти. Також зазначається, що WBD найняв банкірів для вивчення угоди.

У разі, якщо угода таки буде підписана, WBD міг би використати свого міжнародного дистрибʼютора для розширення франшиз Paramount, тоді як активи Paramount для дитячих програм можуть мати важливе значення для стримінгу WBD.

CBS News можна буде об’єднати з CNN, щоб створити глобальний центр новин. Кримінальні драми CBS, такі як NCIS і Criminal Minds, можна поєднати з Investigation Discovery і TruTV.
 

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