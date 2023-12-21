Warner Bros. Discovery та Paramount розглядають можливість злиття, "щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+", - ЗМІ

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав та генеральний директор Paramount Global Боб Бакіш у вівторок, 19 грудня, у Нью-Йорку обговорили можливе злиття. За даними джерел, зустріч тривала кілька годин і відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Про цю ж імовірну угоду Заслав говорив з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

Станом на 20 грудня ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи більш як $10 млрд, тому будь-яке злиття не буде рівноцінним.

Заслав і Бакіш обговорювали, як їхні компанії можуть доповнювати одна одну. Наприклад, їхні головні стрімінгові сервіси Paramount+ і Max можуть об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+.

Наразі невідомо, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти. Також зазначається, що WBD найняв банкірів для вивчення угоди.

У разі, якщо угода таки буде підписана, WBD міг би використати свого міжнародного дистрибʼютора для розширення франшиз Paramount, тоді як активи Paramount для дитячих програм можуть мати важливе значення для стримінгу WBD.

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