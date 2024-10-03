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ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
13:50
Світ ПАРЄ

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Зміст

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Це важливе рішення вшановує пам'ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду - геноциду, організованого радянським режимом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, відповідне рішення підтримали 80 голосів.

Фото: Євгенія Кравчук


"Документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити український народ і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної української держави", - написала Кравчук.

Вона додала, що Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.

У МЗС наголосили, що таким рішення ПАРЄ підкреслює важливість історичної правди та справедливості та подякували членам Асамблеї за їхню солідарність та підтримку.

Міністерство також закликало всі нації та міжнародні організації визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу, засудити триваючі агресивні та геноцидні дії Росії та підтримати Україну в її боротьбі за свободу, права людини та верховенство права.

  • У вівторок, 24 вересня, Національна рада Швейцарії, нижня палата парламенту, визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду. Відповідну декларацію підтримали 123 депутати
Теги:
Суспільство
ПАРЄ
Голодомор
історія України
Світ про Україну
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