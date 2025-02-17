Паркан на східному кордоні Фінляндії з Росією добудують раніше терміну

Про це інформує фінська газета Maaseudun tulevaisuus.

За його словами, роботи просуваються з випередженням графіка, і вже в цьому році буде готова більша частина огорожі.

"Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки – в середині наступного року", – зазначив він.

Раніше завершення будівництва планувалося на кінець 2026 року, але його вдалось прискорити на кілька місяці.

Зокрема, нова огорожа буде на півметра вищою, сітка буде більш щільною, а висота огорожі складатиме 3,5 м.

Тестові ділянки паркану вже були зведені в містах Іматра та Саллі у 2023 році.