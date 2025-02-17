Паркан на східному кордоні Фінляндії з Росією добудують раніше терміну
Очільник Прикордонної служби Фінляндії Маркка Хассінен повідомив, що будівництво 200-кілометрового паркану на східному кордоні країни з Росією планують завершити раніше, ніж очікувалося
Про це інформує фінська газета Maaseudun tulevaisuus.
За його словами, роботи просуваються з випередженням графіка, і вже в цьому році буде готова більша частина огорожі.
"Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки – в середині наступного року", – зазначив він.
Раніше завершення будівництва планувалося на кінець 2026 року, але його вдалось прискорити на кілька місяці.
Зокрема, нова огорожа буде на півметра вищою, сітка буде більш щільною, а висота огорожі складатиме 3,5 м.
Тестові ділянки паркану вже були зведені в містах Іматра та Саллі у 2023 році.
- У лютому 2023 року у Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ.
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