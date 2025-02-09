Партія прем’єра Індії Моді відновила владу в столиці країни вперше за 27 років
Партія прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в суботу відновила владу в столиці країни Делі вперше за 27 років
Про це повідомляє Reuters.
Партія Моді отримала 48 із 70 місць у столичному окрузі Делі, значно випередивши опозиційну партію AAP Арвінда Кейрівала.
"Це наша гарантія, що ми не залишимо каменя на камені в розвитку Делі, покращуючи загальну якість життя людей", — заявив Моді.
Опозиційна AAP, яка виникла в 2012 році з антикорупційного руху, керувала столичним регіоном, де функціонують парламент, уряд та федеральні урядові установи Індії, протягом двох термінів з 2015 року.
Її лідер, 55-річний борець із корупцією Кейрівал, котрий перед виборами пішов у відставку з посади головного міністра уряду Нью-Делі та програв у своєму виборчому окрузі, в Х написав, що його політсила відіграватиме роль конструктивної опозиції.
Для перемоги AAP, чия популярність базувалась на щедрості до бідних жителів столиці, зокрема наданні їм безкоштовної води та електроенергії, партія Моді пообіцяла щомісячні виплати в розмірі 2500 індійських рупій ($28) усім бідним жінкам, одноразову виплату в розмірі 21 000 рупій кожній вагітній, субсидований газ для приготування їжі, щомісячну пенсію в розмірі 2500 рупій людям похилого віку та 15 000 рупій для молоді на підготовку до конкурсних іспитів.
- 4 лютого стало відомо, що прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді запросили на зустріч із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Вона має відбутися безпосередньо в Білому домі.
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