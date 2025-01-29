Пентагон позбавив охорони генерала Марка Міллі, якого Трамп пропонував стратити за стримування переговорів із Китаєм

Про це повідомляють Reuters i CNN.

Окрім позбавлення охорони, Хегсет доручив розпочати розслідування щодо Міллі через "поведінку" генерала з метою визначити, чи необхідно переглянути його військовий ранг.

Зазначено, що за декілька годин після інавгурації Трампа портрет Міллі з іменем ексголови Об'єднаного комітету начальників штабів зняли в Пентагоні.

Висловлювання Трампа щодо Міллі

Очільник Білого дому висунув Міллі на посаду глави Об'єднаного комітету начальників штабів у 2018 році, однак їхні відносини погіршилися в останні місяці першого президентства Трампа.

Зокрема, генерал назвав Трампа "фашистом", а у своїй останній промові на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів у 2023 році заявив, що військові не присягають "диктатору, який бажає ним стати", непрямо посилаючись на Трампа.

Водночас чинний американський лідер звинувачував Міллі у стримуванні переговорів з Китаєм, за що пропонував стратити його. Також Трамп звинувачував його в невдалому виведенні військ США з Афганістану, хоч Міллі виступав проти цього.