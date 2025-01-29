Пентагон позбавив охорони генерала Марка Міллі, якого Трамп пропонував стратити за стримування переговорів із Китаєм
Новий міністр оборони США Піт Хегсет позбавив охорони й доступу до держтаємниці колишнього очільника Об’єднаного комітету начальників штабів, генерала Марка Міллі. Раніше президент Дональд Трамп пропонував його стратити за стримування переговорів з КНР
Про це повідомляють Reuters i CNN.
Окрім позбавлення охорони, Хегсет доручив розпочати розслідування щодо Міллі через "поведінку" генерала з метою визначити, чи необхідно переглянути його військовий ранг.
Зазначено, що за декілька годин після інавгурації Трампа портрет Міллі з іменем ексголови Об'єднаного комітету начальників штабів зняли в Пентагоні.
Висловлювання Трампа щодо Міллі
Очільник Білого дому висунув Міллі на посаду глави Об'єднаного комітету начальників штабів у 2018 році, однак їхні відносини погіршилися в останні місяці першого президентства Трампа.
Зокрема, генерал назвав Трампа "фашистом", а у своїй останній промові на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів у 2023 році заявив, що військові не присягають "диктатору, який бажає ним стати", непрямо посилаючись на Трампа.
Водночас чинний американський лідер звинувачував Міллі у стримуванні переговорів з Китаєм, за що пропонував стратити його. Також Трамп звинувачував його в невдалому виведенні військ США з Афганістану, хоч Міллі виступав проти цього.
- 20 січня експрезидент Джо Байден за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа превентивно помилував посадовців, причетних до розслідування штурму Капітолія. Серед помилуваних - генерал Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі та кілька членів Конгресу, які брали участь у комітеті з розслідування нападів на Капітолій 6 січня 2021 року.
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