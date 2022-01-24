Світ перебуває на критичному етапі пандемії коронавірусу, - ВООЗ
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що зараз триває критичний етап пандемії COVID-19, і закликав країни співпрацювати в боротьбі з гострою фазою хвороби
Про це пише Reuters.
"Пандемія COVID-19 триває вже третій рік, і ми знаходимося на критичному етапі", - зазначив Тедрос Адханом Гебреісус.
Він зауважив, що держави мають співпрацювти, щоб побороти гостру фазу пандемії коронавірусу. Очільник ВООЗ наголосив, що світ має для цього всі можливості.
"Ми не можемо дозволити цьому продовжувати тягнутися, вагаючись між панікою та нехтуванням", - сказав Тедрос Адханом Гебреісус.
- Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що після "Омікрону" захворюваність на COVID-19 у Європі може знизитися.
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