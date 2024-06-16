Передача F-16 і початок перемовини про вступ України в ЄС: Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен
На полях Глобального саміту миру у Швейцарії у неділю, 16 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен
Про це президент повідомив у соцмережах.
"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - написав він.
За словами Зеленського, під час зустрічі вони мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом.
Окремо лідери говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
- У неділю, 16 червня, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано остаточну декларацію. Еспресо слідкує за подіями у режимі текстового онлайну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе