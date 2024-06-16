Передача F-16 і початок перемовини про вступ України в ЄС: Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен

Про це президент повідомив у соцмережах.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - написав він.



За словами Зеленського, під час зустрічі вони мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом.



Окремо лідери говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.