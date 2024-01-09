Передавав конфіденційну інформацію китайській розвідці: моряка із США засудили до 27 місяців ув'язнення
Моряка ВМС США 26-річного Веньхена Чжао, який у жовтні визнав себе винним у передачі інформації китайській розвідці за хабарі, ув'язнили на понад два роки
Про це повідомляє BBC.
Чжао, який працював на військово-морській базі в Каліфорнії, передавав інформацію про військові навчання, оперативні накази та об'єкти критичної інфраструктури в період з 2021 по 2023 рік, заявили американські чиновники.
Зокрема, він надав інформацію про масштабні навчання ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також електричні схеми та креслення радіолокаційної системи, розташованої на американській базі на японському острові Окінава.
Міністерство юстиції США заявило, що Чжао, який мав допуск до секретної інформації та працював на військово-морській базі округу Вентура в Порт-Уенеме, спеціально проникав на військові й військово-морські об'єкти з обмеженим доступом, "щоб збирати та записувати" інформацію.
Окрім цього, використовуючи "складні методи зашифрованого зв'язку", він передавав інформацію, знищував докази та приховував свій зв'язок з китайським шпигуном.
Він отримав щонайменше 14 окремих хабарів у період з серпня 2021 року по травень 2023 року на загальну суму щонайменше 14 866 доларів.
Чжао був заарештований у серпні минулого року в Каліфорнії й в жовтні визнав себе винним за звинуваченням у шпигунстві.
У понеділок, 8 січня, каліфорнійський окружний суд засудив його до 27 місяців ув'язнення. Йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому не відомі деталі справи Чжао. Посольство звинуватило американський уряд і ЗМІ в роздуванні справ про шпигунство, багато з яких, за його словами, ґрунтуються на необґрунтованих звинуваченнях.
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У понеділок, 8 січня, Китай заявив, що затримав іноземного громадянина, керівника закордонної консалтингової фірми, за підозрою у шпигунстві на користь Великої Британії.
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