Перемовини про припинення вогню у Газі зайшли в глухий кут, оскільки Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАС, - Bloomberg
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вкотре не погодився на умови припинення вогню в Газі, звинувативши ХАМАС у висуненні "екстремістських вимог"
Про це повідомляє Bloomberg.
"ХАМАС знову відкинув будь-яку американську компромісну пропозицію", - йдеться в повідомленні офісу Нетаньяху.
Нетаньягу пояснив, що ХАМАС наполягає на негайному припиненні війни в Газі, повному виведенні ізраїльських військ з цієї території та "залишенні при владі, щоб повторити різанину 7 жовтня".
За інформацією ізраїльського армійського радіо, уряд наказав своїм представникам на переговорах у Катарі, який виступає посередником між двома сторонами, повернутися на батьківщину.
Як зазначили у виданні, це рішення було прийнято після тижнів переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом.
Ізраїль заявляє, що припинення вогню може бути лише тимчасовим, а війна має тривати доти, доки не будуть знищені рештки бойовиків ХАМАСу.
Ізраїль також заявляє, що ХАМАС повинен погодитися звільнити заручників, щоб почалося припинення вогню.
- 24 березня повідомлялось, що Ізраїль погодився звільнити 700-800 палестинських в'язнів у рамках угоди з бойовиками ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.
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