Перемовини про припинення вогню у Газі зайшли в глухий кут, оскільки Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАС, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"ХАМАС знову відкинув будь-яку американську компромісну пропозицію", - йдеться в повідомленні офісу Нетаньяху.

Нетаньягу пояснив, що ХАМАС наполягає на негайному припиненні війни в Газі, повному виведенні ізраїльських військ з цієї території та "залишенні при владі, щоб повторити різанину 7 жовтня".

За інформацією ізраїльського армійського радіо, уряд наказав своїм представникам на переговорах у Катарі, який виступає посередником між двома сторонами, повернутися на батьківщину.

Як зазначили у виданні, це рішення було прийнято після тижнів переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом.

Ізраїль заявляє, що припинення вогню може бути лише тимчасовим, а війна має тривати доти, доки не будуть знищені рештки бойовиків ХАМАСу.

Ізраїль також заявляє, що ХАМАС повинен погодитися звільнити заручників, щоб почалося припинення вогню.