Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії
У неділю, 14 квітня, міністерство оборони Великої Британії заявило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України під керівництвом ВПС Сполученого Королівства
Про це йдеться у заяві відомства в соцмережі Х.
"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-Повітряних сил Великої Британії, завершили навчання", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, наступним етапом для них стане проходження навчання у Франції.
- 22 березня повідомлялось, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.
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