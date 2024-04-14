Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії

Про це йдеться у заяві відомства в соцмережі Х.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-Повітряних сил Великої Британії, завершили навчання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, наступним етапом для них стане проходження навчання у Франції.