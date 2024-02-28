Підтримав окупацію частини України: помер експрем'єр СРСР, уродженець Донеччини Рижков

Про це заявила очільниця ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

"Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав справу, результат. За людей. За країну. Все пропускав через душу. І це не гарні слова", - написала Матвієнко.

Довідка. Микола Рижков - радянський партійний діяч. Ексголова Ради міністрів СРСР, ексдепутат державної думи Російської Федерації. Народився 28 вересня 1929 року в селищі Диліївка Бахмутського району Донеччини. Він організовував роботу щодо ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Він виступав за введення російських військ в Україну в 2014 році. За підтримку загарбницької політики Путіна до нього застосовані санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд з боку країн ЄС 17 березня та США 20 березня 2014. У 2022 році підтримав спробу анексії чотирьох регіонів України як сенатор. Перебуває у санкційних списках.

У 2004 році нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня "за визначний особистий внесок у розвиток російсько-української співпраці". Був почесним громадянином міста Торецьк на Донеччині.