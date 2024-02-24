У Росії помер голова верховного суду Лебедєв
У суботу, 24 лютого, у російській столиці помер голова верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв. Йому було 80 років
Про це повідомляють російські ЗМІ "Коммерсант" і ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.
За їхніми даними, причиною смерті Лебедєва стала тривала тяжка хвороба. Видання пишуть, що йдеться про онкологію.
Телеграм-канал "112" стверджує, що суддя останні дні провів у лікарні.
В'ячеславу Лебедєву було 80 років. Він очолював верховний суд Росії із 1991 року, до цього два роки обіймав посаду голови верховного суду РРФСР, а перед цим очолював московський міський суд у 1986-1989 роках.
Під час роботи у Мосміськсуді Лебедєв брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах щодо здійснення "антирадянської" діяльності.
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