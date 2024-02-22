"Підтримка триватиме": делегація США прибула на Тайвань
У четвер, 22 лютого, делегація Конгресу США на чолі з головою Китайського комітету Палати представників Майком Галлахером прибула до Тайваню
Про це пише Reuters.
Зазначається, що у рамках візиту делегація з п'яти законодавців зустрінеться з президентом Цай Інвенем, а також з віцепрезидентом Лаєм Цінде.
"Я дуже впевнений, що підтримка Тайваню триватиме незалежно від того, хто займе Білий дім. Я бачу зростаючу та надзвичайно сильну підтримку Тайваню. Народ повинен бути впевнений, що Америка підтримує їх, навіть коли ми переживаємо дуже напружений політичний сезон усередині країни", - сказав Майк Галлахер.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
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