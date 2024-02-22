"Підтримка триватиме": делегація США прибула на Тайвань

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у рамках візиту делегація з п'яти законодавців зустрінеться з президентом Цай Інвенем, а також з віцепрезидентом Лаєм Цінде.

"Я дуже впевнений, що підтримка Тайваню триватиме незалежно від того, хто займе Білий дім. Я бачу зростаючу та надзвичайно сильну підтримку Тайваню. Народ повинен бути впевнений, що Америка підтримує їх, навіть коли ми переживаємо дуже напружений політичний сезон усередині країни", - сказав Майк Галлахер.