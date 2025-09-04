Після інцидентів з фон дер Ляєн і Науседою: премʼєр Іспанії Санчес не зміг прилетіти на зустріч Коаліції охочих через технічні проблеми з літаком

Про це пише Sky News.

Санчес візьме участь у саміті онлайн, оскільки під час польоту до Парижа виявили технічні проблеми, і його літак повернувся у Мадрид.

Цей інцидент стався після двох подібних на цьому тижні із бортами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Литви Гітанаса Науседи.

Так, 1 вересня стало відомо,що літак фон дер Ляєн змушені були приземлити за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS: це може бути результатом російської атаки.

Через два дні, 3 вересня, літак з президентом Литви Ґітанасом Науседою, який повертався з Гельсінкі до Литви, не зміг відразу здійснити посадку у Вільнюсі та кружляв над центральною частиною країни.





