Після інцидентів з фон дер Ляєн і Науседою: премʼєр Іспанії Санчес не зміг прилетіти на зустріч Коаліції охочих через технічні проблеми з літаком
Сьогодні, 4 вересня, премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прилетіти на зустріч Коаліції охочих у Париж через технічні проблеми, які виявили в повітрі. Це третій подібний інцидент із літаками з 1 вересня
Про це пише Sky News.
Санчес візьме участь у саміті онлайн, оскільки під час польоту до Парижа виявили технічні проблеми, і його літак повернувся у Мадрид.
Цей інцидент стався після двох подібних на цьому тижні із бортами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Литви Гітанаса Науседи.
- Так, 1 вересня стало відомо,що літак фон дер Ляєн змушені були приземлити за паперовими картами в Болгарії через збій у роботі GPS: це може бути результатом російської атаки.
- Через два дні, 3 вересня, літак з президентом Литви Ґітанасом Науседою, який повертався з Гельсінкі до Литви, не зміг відразу здійснити посадку у Вільнюсі та кружляв над центральною частиною країни.
