Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ

Про це повідомляє Delfi.

Представник литовських аеропортів Тадаса Василяускас зазначив, що літак із Науседою на борту не міг одразу сісти у Вільнюсі. Відомо, що тоді ж у Вільнюсі не міг сісти й літак компанії Finnair. Він кружляв над північною частиною Литви.

Як уточнив Василяускас, літак президента Spartan вже здійснив посадку.

Василяускас не коментував причини, через які літак не зміг одразу зайти на посадку.

Він зауважив, що це сфера "Повітряної навігації", а представники цієї компанії на дзвінки не відповідають.

На сторінці Lithuanian Planespotters у facebook йдеться, що літак литовських ВПС C-27J Spartan не зміг одразу здійснити посадку у Вільнюсі, оскільки надійшла інформація про дрон.

"Після 21:00 літак литовських ВПС Alenia C-27J Spartan, на якому у Вільнюс повернувся президент Ґітанас Науседа, не зміг відразу здійснити посадку у Вільнюському аеропорту. Служби управління польотами отримали інформацію про дрон неподалік аеропорту, тому зупинили посадки. Поблизу аеропорту літак здійснив маневр missed approach і 30 хвилин кружляв над Неменчином. Коли ситуація стала безпечною приблизно через 30 хвилин, літаку дозволили здійснити посадку за допомогою інструментальної системи (ILS). Spartan із президентом на борту успішно сів у Вільнюсі", – наголосили у повідомленні.