Про це в ефірі Еспресо заявив ексочільник ДП "НЕК "Укренерго" Юрій Касіч.

"У світі є багато прикладів прихованих енергооб'єктів. У Румунії є гідроелектростанція у скелі. Все це можна робити. Я думаю, що після нашої перемоги не тільки ми, а й весь світ змінить підходи до побудови надкритичних енергетичних об'єктів. Я маю на увазі системоутворюючі мережі", - зазначив він.

На думку Касіча, їх будуть ховати чи то від військової агресії, чи то теракту, чи навіть від негоди.

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"Зробити їх під землею можна, теперішні технології дозволяють. Обладнання на землі можна за площею зменшити в 4-5 разів. Класична схема багатьох підстанцій в нашій мережі може поміститися в триповерхову будівлю метрів 50 на 20", - підсумував ексочільник Укренерго.