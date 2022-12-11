Світ після війни змінить підходи до побудови надкритичних енергооб'єктів, - ексочільник Укренерго
Після війни в Україні світ буде ховати системоутворюючі енергетичні мережі від загрози війни та терактів
Про це в ефірі Еспресо заявив ексочільник ДП "НЕК "Укренерго" Юрій Касіч.
"У світі є багато прикладів прихованих енергооб'єктів. У Румунії є гідроелектростанція у скелі. Все це можна робити. Я думаю, що після нашої перемоги не тільки ми, а й весь світ змінить підходи до побудови надкритичних енергетичних об'єктів. Я маю на увазі системоутворюючі мережі", - зазначив він.
На думку Касіча, їх будуть ховати чи то від військової агресії, чи то теракту, чи навіть від негоди.
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"Зробити їх під землею можна, теперішні технології дозволяють. Обладнання на землі можна за площею зменшити в 4-5 разів. Класична схема багатьох підстанцій в нашій мережі може поміститися в триповерхову будівлю метрів 50 на 20", - підсумував ексочільник Укренерго.
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