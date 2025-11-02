Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування

Про це свідчать дані опитування від компанії Atlas, які передає CBS, а також від Emerson College/PIX 11/The Hil та Університету Квінніпек, на які посилається NBC.

40%

Як встановили соціологи з Atlas, "кандидат від Демократичної партії Зохран Мамдані отримує 40% голосів, незалежний кандидат Ендрю Куомо - 34%, а кандидат від Республіканської партії Кертіс Сліва - 24%".

Наразі усі три кандидати зосередилися на боротьбі за голоса нью-йоркців, які ще не визначилися зі своїми упододаннями.

При цьому понад 584 000 жителів вже проголосували перед днем ​​виборів.

50%

Згідно з опитуванням Emerson College/PIX 11/The Hill, Мамдані, кандидат від Демократичної партії, має перевагу два до одного над своїм найближчим суперником, незалежним кандидатом Ендрю Куомо, 50% до 25%.

Кандидат від Республіканської партії Кертіс Сліва відстає від Куомо на чотири пункти, маючи 21%, тоді як чотири відсотки не визначилися – що ставить Сліву на крок від Куомо, щоб посісти друге місце. "Підтримка Мамдані зросла на сім пунктів порівняно з минулим місяцем, тоді як Куомо втратив три пункти. Сліва підскочив на 11 пунктів", - пояснює NBC.

"Мамдані, схоже, створив коаліцію з ключовими демографічними групами, збільшивши свій відрив серед чорношкірих виборців з минулого місяця з 50% до 71%, тоді як Куомо втратив десять пунктів серед чорношкірих виборців з вересня", - сказав Спенсер Кімбалл, виконавчий директор Emerson College Polling.

Окрім того, Мамдані продовжує спиратися на молодих виборців.

Опитування Університету Квінніпек у Нью-Йорку показало, що Мамдані має підтримку 43% ймовірних виборців. Куомо отримав 33% підтримки, а Сліва значно відстав з 14%.

Основні передвиборчі обіцянки Мамдані



Їжа

Буде створено мережу соціальних продуктових крамниць для малозабезпечених з доступними цінами.

Житло

Зростання вартості оренди житла буде заморожено.

З'явиться Агенція з розвитку соціального житла для нагляду за будівництвом 200 000 субсидованих житлових одиниць протягом найближчих трьох років.

Транспорт

Міські автобуси стануть безкоштовними.

Підвищення плати за проїзд у метро заморозять.





Освіта

Догляд за дітьми віком від шести тижнів до п'яти років у дитсадках стане безкоштовним, а вища освіта - доступнішою завдяки скасуванню плати за навчання в державних коледжах та скасуванню пільг з податку на майно, що поширюються на приватні університети.

Багатії та корпорації

Задля втілення своїх ідей Мамдані готовий запровадити 2%-ий міський податок на прибуток громадян, які заробляють понад 1 мільйон доларів, а також збільшити корпоративні податки. Ці додаткові надзодження підуть на підтримку безкоштовних дитячих садочків, безкоштовних державних коледжів, розширення юридичної підтримки орендарів житла, безкоштовного громадського транспорту та субсидованих продуктових магазинів.

Окрім того, Зохран Мамдані засуджує політику Ізраїлю щодо Палестини й обіцяє всіляку підтримку представникам спільноти ЛГБТК+.

Червона зірка у передвиборчому ролику

На офіційному передвиборчому сайті Мамдані є знятий у теплу пору року рекламний ролик, де він постає у довгій африканській чоловічій сорочці, з заднього боку якої можна помітити червону зірку.

Походження та біографія Мамдані

34 роки. Член Демпартії США.

Народився в Уганді у родині індійських мусульман (батько - викладач, мати - кінорежисерка).

Якийсь час їхня родина мешкала у ПАР, потім перебралися до Сполучених Штатів.

2018 рік - отримав американське громадянство.

Бакалавр-африканіст за освітою.

Встигнув попрацювати консультантом з житлових питань для нью-йорксьої бідноти та продюсером музики в стилі реп.

Обраний до Законодавчих зборів штату Нью-Йорк.

Позиціонує себе як одночасно соціаліста та мусульманина-шиїта. Шиїзм, як відомо, поширений не серед більшості мусульман світу, які віддають перевагу суннізму, а в Ірані та частково в Іраці та Азербайджані.

Одружений на сирійській художниці Рамі Дуваджі.