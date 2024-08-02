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Питання Придністров'я не буде підійматися на можливих перемовинах України та РФ, - прем'єр Молдови

Євген Козярін
2 серпня, 2024 п'ятниця
23:08
Світ Придністров'я

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що на можливих переговорах між Україною та Росією не буде обговорюватися питання окупованого РФ Придністров’я

Зміст

Про це повідомляє News Maker.

Речан прокоментував питання, як може вплинути на його країну можливі переговори РФ і України та припущення, що питання Придністров’я буде предметом на цих перемовинах.

"Україна чітко сказала, які умови мають бути виконані для того, щоб мирні переговори були можливі. І в цих умовах ми впевнені, що інтереси Молдови будуть дотримані", - сказав він.

За словами Речана, придністровське питання буде вирішуватися мирним шляхом.

"Урядом Молдови і зацікавленими особами. Його не потрібно кудись включати", - підсумував він.

  • Колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Владислав Кульминський вважає, що врегулювання конфлікту в Придністровʼї відкладене до завершення війни в Україні.

Теги:
Україна
Росія
Молдова
Придністров'я
Війна з Росією
переговори з РФ
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