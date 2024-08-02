Питання Придністров'я не буде підійматися на можливих перемовинах України та РФ, - прем'єр Молдови

Про це повідомляє News Maker.

Речан прокоментував питання, як може вплинути на його країну можливі переговори РФ і України та припущення, що питання Придністров’я буде предметом на цих перемовинах.

"Україна чітко сказала, які умови мають бути виконані для того, щоб мирні переговори були можливі. І в цих умовах ми впевнені, що інтереси Молдови будуть дотримані", - сказав він.

За словами Речана, придністровське питання буде вирішуватися мирним шляхом.

"Урядом Молдови і зацікавленими особами. Його не потрібно кудись включати", - підсумував він.