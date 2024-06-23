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Вирішення конфлікту в Придністровʼї відкладене до мирних переговорів в Україні, - колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Кульминський

23 червня, 2024 неділя
20:17
Світ Придністров'я солдат

Колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Владислав Кульминський вважає, що врегулювання конфлікту в Придністровʼї відкладене до завершення війни в Україні

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Вирішення конфлікту в Придністровʼї було відкладено до завершення парламентських виборів в Молдові. Мабуть, цей конфлікт буде вирішений на мирних переговорах за результатами війни в Україні. Це буде одним із важливих питань, коли йтиметься про мир в Україні. Тобто, цей конфлікт має бути вирішений в пакеті домовленостей щодо ситуації в регіоні", - пояснив Кульминський.

Політик зауважив, що керівництво Молдови працює над мирним врегулюванням конфлікту

"Одним із великих досягнень уряду й керівництва Молдови є те, що їм вдалось зберегти мир. Політичне керівництво Молдови вдалось зберегти мирний політичний шлях врегулювання конфлікту. Це дуже важливо. Оскільки, якби всі проросійські регіони Молдови діяли б спільно, то мирного врегулювання не було б", - додав він.

  • 25 квітня влада Молдови домоглась припинення експорту до Росії товарів подвійного призначення з кількох заводів на території невизнаного Придністров’я, зокрема тираспольського заводу з виробництва пластмаси для друкованих плат "Молдовізоліт".
Теги:
Україна
Молдова
Придністров'я
Війна з Росією
переговори з РФ
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