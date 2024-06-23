Вирішення конфлікту в Придністровʼї відкладене до мирних переговорів в Україні, - колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Кульминський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Вирішення конфлікту в Придністровʼї було відкладено до завершення парламентських виборів в Молдові. Мабуть, цей конфлікт буде вирішений на мирних переговорах за результатами війни в Україні. Це буде одним із важливих питань, коли йтиметься про мир в Україні. Тобто, цей конфлікт має бути вирішений в пакеті домовленостей щодо ситуації в регіоні", - пояснив Кульминський.

Політик зауважив, що керівництво Молдови працює над мирним врегулюванням конфлікту

"Одним із великих досягнень уряду й керівництва Молдови є те, що їм вдалось зберегти мир. Політичне керівництво Молдови вдалось зберегти мирний політичний шлях врегулювання конфлікту. Це дуже важливо. Оскільки, якби всі проросійські регіони Молдови діяли б спільно, то мирного врегулювання не було б", - додав він.