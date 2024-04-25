Молдова зупинила експорт у РФ товарів на ВПК із заводів Придністров'я, - ЗМІ
Влада Молдови домоглась припинення експорту до Росії товарів подвійного призначення з кількох заводів на території невизнаного Придністров’я, зокрема тираспольського заводу з виробництва пластмаси для друкованих плат "Молдовізоліт".
Про це йдеться в публікації молдовської служби "Радіо Свобода".
Дані з відкритих джерел свідчать, що до 2022 року "Молдавізоліт" спільно з дочірнім заводом у Росії вигравали десятки тендерів на постачання товарів для підприємств російського військово-промислового комплексу.
Дані "Радіо Свобода" свідчать, що після повномасштабного вторгнення в Україну поставки продукції "Молдавізоліту" до Росії продовжувалися щонайменше до літа 2023 року – коли Україна внесла російську дочірню компанію "Молдавізоліту" до свого санкційного списку.
Відтоді "Молдавізоліт" і два інші придністровські заводи, "Електромаш" і "Потенціал", скаржилися, що більше не можуть отримати дозволи на експорт від Кишинева ані в Росію, ані в інші країни, що загрожує їм повним крахом.
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян лише 3 квітня публічно підтвердив, що кілька заводів на лівому березі Дністра більше не отримують дозволів на експорт "з міркувань безпеки", оскільки вони виробляють товари подвійного призначення.
"Це питання призначення", – сказав Серебрян, додавши, що зараз ведуться переговори з постраждалими компаніями, щоб з'ясувати, чи можна змінити місце призначення їхнього експорту.
- Наприкінці лютого учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови.
- У Молдові 29 березня почали будувати повітряну лінію електропередачі (ЛЕП), за допомогою якої Кишинів планує позбутися залежності від електрики з невизнаного Придністров'я.
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