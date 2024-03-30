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У Молдові розпочали будівництво ЛЕП, яка має подолати залежність від електрики з Придністров'я

30 березня, 2024 субота
11:59
Світ У Молдові почали будувати ЛЕП

У Молдові 29 березня почали будувати повітряну лінію електропередачі (ЛЕП), за допомогою якої Кишинів планує позбутися залежності від електрики з невизнаного Придністров'я

Про це інформує Newsmaker.

Зазначається, що ЛЕП 400 кВ Вулканешти - Кишинів протягнеться через Гагаузію та Тараклійський, Кагульський, Леовський, Чимішлійський, Хинчештський та Яловенський райони.

За даними міненергетики Молдови, будівництво лінії протяжністю 158 км коштуватиме €27 млн.

Президентка країни Мая Санду та міністр енергетики Віктор Парликов відвідали будівельний майданчик у селі Конгаз, де розпочнеться будівництво ЛЕП.

Санду заявила, що будівництво ЛЕП Вулканешти - Кишинів є одним із найважливіших проєктів, який реалізується з моменту здобуття незалежності Молдови.

"Це поворотний момент між двома етапами – вразливою Молдовою, якій у будь-який момент можуть відключити газ або електрику, і незалежною Молдовою, яка може вільно, у будь-який час і без політичного шантажу обирати, де купувати енергоресурси", - наголосила президентка.

Повітряна лінія електропередачі  Вулканешти - Кишинів передбачає будівництво 511 опор для підтримки та протяжки високовольтної лінії. Завершити будівельні роботи планують до 2025 року.

  • Наприкінці лютого учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови.
Теги:
Молдова
Придністров'я
Енергія
Економіка
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2024, субота
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