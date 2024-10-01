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Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР

Ольга Бабишена
1 жовтня, 2024 вiвторок
05:31
Світ кібератаки

Південна Корея, Сполучені Штати і Японія домовилися посилити спільні зусилля з боротьби з незаконною кібердіяльністю КНДР

Зміст

Про це інформує Yonhap

Країни досягнули домовленості під час зустрічі, у якій брали участь заступник радника з національної безпеки США Ван Юн-Джонг, заступник радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер і заступник голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава.

"Три сторони оцінили, що незаконна кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує північнокорейську зброю масового знищення і програми балістичних ракет, стає все більш витонченою. Глобальні біржі віртуальних валют, в тому числі в Південній Кореї, США та Японії, стали їхньою основною метою", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що сторони наголосили на важливості зміцнення партнерства з приватним сектором, особливо з постачальниками криптовалютних послуг. Вони вважають, що це важливо для підвищення обізнаності про кіберзагрози Північної Кореї.

"Вони домовилися співпрацювати з країнами-однодумцями, щоб відстежити сили, які стоять за незаконною кібердіяльністю Північної Кореї, і вжити необхідних заходів для усунення загроз", - зазначено в заяві.

  • Раніше стало відомо, що уряд Данії створить нове міністерство державної безпеки та управління надзвичайними ситуаціями для боротьби з кібератаками, шпигунством та іншими кризами. 
Теги:
КНДР
Японія
Південна Корея
хакер
кібератаки
США
хакерські атаки
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