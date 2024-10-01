Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР
Південна Корея, Сполучені Штати і Японія домовилися посилити спільні зусилля з боротьби з незаконною кібердіяльністю КНДР
Про це інформує Yonhap.
Країни досягнули домовленості під час зустрічі, у якій брали участь заступник радника з національної безпеки США Ван Юн-Джонг, заступник радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій Енн Нойбергер і заступник голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава.
"Три сторони оцінили, що незаконна кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує північнокорейську зброю масового знищення і програми балістичних ракет, стає все більш витонченою. Глобальні біржі віртуальних валют, в тому числі в Південній Кореї, США та Японії, стали їхньою основною метою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що сторони наголосили на важливості зміцнення партнерства з приватним сектором, особливо з постачальниками криптовалютних послуг. Вони вважають, що це важливо для підвищення обізнаності про кіберзагрози Північної Кореї.
"Вони домовилися співпрацювати з країнами-однодумцями, щоб відстежити сили, які стоять за незаконною кібердіяльністю Північної Кореї, і вжити необхідних заходів для усунення загроз", - зазначено в заяві.
- Раніше стало відомо, що уряд Данії створить нове міністерство державної безпеки та управління надзвичайними ситуаціями для боротьби з кібератаками, шпигунством та іншими кризами.
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