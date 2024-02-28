Південна Корея та США проведуть спільні навчання на тлі ядерних загроз КНДР
На початку березня США та Південна Корея розпочинають весняні військові навчання Freedom Shield з метою запобігання можливому використанню КНДР ядерної зброї
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що навчання заплановані на 4-14 березня.
Ці військові тренування США та Південної Кореї стануть першими після того, як КНДР скасувала міжкорейську військову угоду в листопаді 2018 року. Тож Сеул і Вашингтон стверджують, що навчання є оборонними та відповіддю на загрози Північної Кореї.
Представники збройних сил двох країн заявили, що навчання будуть "жорсткими та реалістичними", вони базуватимуться на сценаріях, які відображатимуть уроки недавніх конфліктів.
Так, буде проведено 48 раундів комбінованих польових навчань, включаючи повітряний штурм і авіаудари, у яких братиме участь вдвічі більше військ з обох сторін порівняно з минулим роком, сказав полковник Лі Сон Джун,
За словами речника об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, тренування військових в основному спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз КНДР, в тому числі шляхом "виявлення та нанесення ударів" по крилатих ракетах, які, за припущенням Пхеньяна, можуть нести ядерні боєголовки.
"Дві країни спільно розробляють концепцію протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї, і вона буде застосовуватися для стримування та запобігання їх подальшому та можливому ядерному використанню", - додав південнокорейський військовий.
- Під час візиту до міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин заявив, що він має законне право знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.
- Пізніше Північна Корея заявила, що нещодавно розробила керовані снаряди для реактивної системи залпового вогню та її систему управління польотом. На це південнокорейські військові зауважили, що готові відповісти на будь-які провокації Пхеньяну.
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