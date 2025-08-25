Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості

Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості

Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
06:46
Світ Південна Корея

Пак Бьон Сеуг, спеціальний посланець президента Південної Кореї, під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван І заявив про намір Сеула нормалізувати відносини з Пекіном і посилити економічну співпрацю

Зміст

Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі Пак передав Ван І послання від президента Лі Чже Міна до китайського лідера Сі Цзіньпіна та запросив його на саміт АТЕС, що відбудеться у жовтні.

Він наголосив, що Південна Корея сподівається на співпрацю з Китаєм, аби "відкрити двері до нормалізації відносин, які останніми роками були напруженими".

Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ Південної Кореї, Ван І привітав візит делегації і високо оцінив послання про розвиток відносин між країнами

"Новий уряд (Південної Кореї - ред.) буде прагнути до зрілого розвитку стратегічного партнерства між Південною Кореєю і Китаєм на основі національних інтересів, продовжуючи розвивати союз Південної Кореї і США", - зазначив Пак.

Сторони домовилися працювати над досягненням суттєвого прогресу в економічному співробітництві та співробітництві в галузі ланцюгів поставок.

У МЗС Китаю зазначили, що візит делегації свідчить, що добросусідство, пошук спільних позицій при збереженні розбіжностей і розширення співпраці є "правильним вибором".

Ван І додав, що політика Китаю полягає в підтримці стабільності і безперервності відносин з Південною Кореєю, і закликав обидві сторони "поліпшити національні настрої і правильно поводитися з чутливими питаннями", щоб стабільно розвивати двосторонні відносини.

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни. Це рішення стало реакцією на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися 18 серпня.
Теги:
Новини
Китай
політика
Південна Корея
Читайте також:
Вадим Пристайко
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Київ
+11.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
08:00
Ексклюзив
Україна Польща
Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
07:06
росія прапор занепад
У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу
07:03
Огляд
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
06:30
Дональд Трамп
Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
05:53
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
00:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна
2025, неділя
24 серпня
23:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Війна в Україні може стати "матір'ю" всіх війн далі, - Портников
23:38
Ексклюзив
Алфьоров: Ідентичність - це безумовні рефлекси
23:35
Оновлено
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
22:55
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині (24.08.2025)
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині
22:53
Ексклюзив
Це геноцид не проти держави України, а проти державності, - історик Алфьоров
22:23
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
22:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Гасло "Ніколи знову" не відповідає настроям чинної генерації в Європі, - Портников
22:09
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
22:00
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко
21:49
Трагедія почалася з підпалу сіна у цій стодолі (Криворізький район Дніпровщини)
На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
21:15
Ексклюзив
Портников
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
20:02
OPINION
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
18:59
Вадим Пристайко
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:40
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Потрібно, щоб в Європі з’явилося відчуття, що якщо зараз маніакального Путіна не зупинити, він буде іти далі, - Рибачук
18:39
Партнерський матеріал
Засновник Meest Group Ростислав Кісіль
"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
18:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
18:07
Ексклюзив
Трамп на даху
Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
18:00
OPINION
Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV