Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості
Пак Бьон Сеуг, спеціальний посланець президента Південної Кореї, під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван І заявив про намір Сеула нормалізувати відносини з Пекіном і посилити економічну співпрацю
Про це інформує Reuters.
Під час зустрічі Пак передав Ван І послання від президента Лі Чже Міна до китайського лідера Сі Цзіньпіна та запросив його на саміт АТЕС, що відбудеться у жовтні.
Він наголосив, що Південна Корея сподівається на співпрацю з Китаєм, аби "відкрити двері до нормалізації відносин, які останніми роками були напруженими".
Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ Південної Кореї, Ван І привітав візит делегації і високо оцінив послання про розвиток відносин між країнами
"Новий уряд (Південної Кореї - ред.) буде прагнути до зрілого розвитку стратегічного партнерства між Південною Кореєю і Китаєм на основі національних інтересів, продовжуючи розвивати союз Південної Кореї і США", - зазначив Пак.
Сторони домовилися працювати над досягненням суттєвого прогресу в економічному співробітництві та співробітництві в галузі ланцюгів поставок.
У МЗС Китаю зазначили, що візит делегації свідчить, що добросусідство, пошук спільних позицій при збереженні розбіжностей і розширення співпраці є "правильним вибором".
Ван І додав, що політика Китаю полягає в підтримці стабільності і безперервності відносин з Південною Кореєю, і закликав обидві сторони "поліпшити національні настрої і правильно поводитися з чутливими питаннями", щоб стабільно розвивати двосторонні відносини.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни. Це рішення стало реакцією на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися 18 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе