Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості

Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі Пак передав Ван І послання від президента Лі Чже Міна до китайського лідера Сі Цзіньпіна та запросив його на саміт АТЕС, що відбудеться у жовтні.

Він наголосив, що Південна Корея сподівається на співпрацю з Китаєм, аби "відкрити двері до нормалізації відносин, які останніми роками були напруженими".

Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ Південної Кореї, Ван І привітав візит делегації і високо оцінив послання про розвиток відносин між країнами

"Новий уряд (Південної Кореї - ред.) буде прагнути до зрілого розвитку стратегічного партнерства між Південною Кореєю і Китаєм на основі національних інтересів, продовжуючи розвивати союз Південної Кореї і США", - зазначив Пак.

Сторони домовилися працювати над досягненням суттєвого прогресу в економічному співробітництві та співробітництві в галузі ланцюгів поставок.

У МЗС Китаю зазначили, що візит делегації свідчить, що добросусідство, пошук спільних позицій при збереженні розбіжностей і розширення співпраці є "правильним вибором".

Ван І додав, що політика Китаю полягає в підтримці стабільності і безперервності відносин з Південною Кореєю, і закликав обидві сторони "поліпшити національні настрої і правильно поводитися з чутливими питаннями", щоб стабільно розвивати двосторонні відносини.