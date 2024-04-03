Південна Корея зупинила судно, що прямувала з КНДР до Росії

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що 3000-тонний вантажний корабель DEYI, який, як повідомляється, прямував до Росії з Північної Кореї через Китай, був захоплений у водах Йосу.

На борту корабля перебували 13 осіб, зокрема китайський капітан та інші китайські та індонезійські члени екіпажу.

"Наш уряд проводить розслідування у тісній координації зі Сполученими Штатами щодо ймовірного порушення відповідним судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї", - каже представник МЗС Південної Кореї.