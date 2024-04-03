Південна Корея зупинила судно, що прямувала з КНДР до Росії
Південна Корея затримала вантажне судно без прапора, яке підозрюють порушенні санкцій ООН проти КНДР. Воно нібито прямувало до Росії
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що 3000-тонний вантажний корабель DEYI, який, як повідомляється, прямував до Росії з Північної Кореї через Китай, був захоплений у водах Йосу.
На борту корабля перебували 13 осіб, зокрема китайський капітан та інші китайські та індонезійські члени екіпажу.
"Наш уряд проводить розслідування у тісній координації зі Сполученими Штатами щодо ймовірного порушення відповідним судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї", - каже представник МЗС Південної Кореї.
- Уряд Південної Кореї 2 квітня запровадив санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів у Північну Корею, а також юридичних і фізичних осіб, причетних до фінансування ядерних і ракетних розробок КНДР.
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