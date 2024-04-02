Південна Корея запровадила санкції проти суден, компаній і фізосіб Росії, які співпрацювали з КНДР

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Південної Кореї.

У відомстві наголосили, що військове співробітництво, включаючи торгівлю зброєю між РФ та КНДР, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН та "актом, який серйозно загрожує миру та стабільності не лише на Корейському півострові, а й у всьому світі".

Зазначається, що два російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю. МЗС повідомило, що уряд Південної Кореї може вжити додаткові заходи у разі необхідності.

Крім того, Сеул запровадив санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють. Повідомляється, що вони причетні до відправки у РФ працівників Північної Кореї, включно з IT-персоналом.

Йдеться про ТОВ "Інтелект" та його представника Сергія Козлова, а також компанію "Содействие" та її представника Олександра Панфілова. Вони забезпечили північнокорейський персонал документами й іноземною валютою, а також сприяли його виїзду та перебуванню у РФ.

Уряд Південної Кореї вважає, що ці робітники можуть виїжджати в Росію в рамках компенсації, яку надає Москва за отримання північнокорейської зброї.

"Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов'язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою" - йдеться у повідомленні МЗС Південної Кореї.