Південна Корея запровадила санкції проти суден, компаній і фізосіб Росії, які співпрацювали з КНДР
Уряд Південної Кореї 2 квітня запровадив санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів у Північну Корею, а також юридичних і фізичних осіб, причетних до фінансування ядерних і ракетних розробок КНДР
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Південної Кореї.
У відомстві наголосили, що військове співробітництво, включаючи торгівлю зброєю між РФ та КНДР, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН та "актом, який серйозно загрожує миру та стабільності не лише на Корейському півострові, а й у всьому світі".
Зазначається, що два російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю. МЗС повідомило, що уряд Південної Кореї може вжити додаткові заходи у разі необхідності.
Крім того, Сеул запровадив санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють. Повідомляється, що вони причетні до відправки у РФ працівників Північної Кореї, включно з IT-персоналом.
Йдеться про ТОВ "Інтелект" та його представника Сергія Козлова, а також компанію "Содействие" та її представника Олександра Панфілова. Вони забезпечили північнокорейський персонал документами й іноземною валютою, а також сприяли його виїзду та перебуванню у РФ.
Уряд Південної Кореї вважає, що ці робітники можуть виїжджати в Росію в рамках компенсації, яку надає Москва за отримання північнокорейської зброї.
"Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов'язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою" - йдеться у повідомленні МЗС Південної Кореї.
- Раніше Державний департамент США звинуватив Росію у тому, що вона застосувала право вето в Радбезі ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї в рамках угоди з режимом у Пхеньяні. За інформацією американської сторони, Москва зробила це в обмін на зброю КНДР, яку використовує у війні проти України.
- 2 квітня міноборони США заявило, що північнокорейський режим продовжує незаконно постачати Росії зброю, яку вона використовує у війні проти України.
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