РФ застосовує право вето в Радбезі ООН в обмін на зброю від КНДР, - Держдеп США

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України", - зазначив він.

За його словами, зараз усі бачать, "як Росія виконує свою частину угоди".

Міллер нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.