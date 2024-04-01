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Війна з Росією: хроніка
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РФ застосовує право вето в Радбезі ООН в обмін на зброю від КНДР, - Держдеп США

1 квітня, 2024 понедiлок
23:39
Світ Путін і Кім Чен Ин

У Держдепартаменті США вважають, що застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленості в обмін на зброю з КНДР

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України", - зазначив він.

За його словами, зараз усі бачать, "як Росія виконує свою частину угоди".

Міллер нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

  • За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
  • 25-27 березня директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін відвідав Північну Корею, де обговорив шляхи посилення співпраці диктатур "у відповідь на постійні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил".
  • 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні.
  • Після того, як Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР.
  • Білий дім засудив накладення Росією вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї.
Теги:
Росія
КНДР
ООН
зброя
російська армія
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
США
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