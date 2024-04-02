КНДР і надалі постачає зброю Росії, їх партнерство процвітає, - Пентагон
Міністерство оборони США вважає, що північнокорейський режим продовжує незаконно постачати Росії зброю, яку вона використовує у війні проти України
З відповідною заявою виступила в понеділок заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ми оцінюємо, що партнерство (між Пхеньяном і Москвою, – ред.) надалі процвітає, що Північна Корея продовжує надавати (військову, – ред.) підтримку Росії", - зауважила представниця оборонного відомства США.
У відповідь на прохання конкретизувати, яку зброю північнокорейський режим постачає росіянам, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував деяку інформацію для широкого загалу. Цього разу, за її словами, йдеться про постачання різноманітних озброєнь.
- Державний департамент США звинуватив Росію у тому, що вона застосувала право вето в Радбезі ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї в рамках угоди з режимом у Пхеньяні. За інформацією американської сторони, Москва зробила це в обмін на зброю КНДР, яку використовує у війні проти України.
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