КНДР і надалі постачає зброю Росії, їх партнерство процвітає, - Пентагон

З відповідною заявою виступила в понеділок заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми оцінюємо, що партнерство (між Пхеньяном і Москвою, – ред.) надалі процвітає, що Північна Корея продовжує надавати (військову, – ред.) підтримку Росії", - зауважила представниця оборонного відомства США.

У відповідь на прохання конкретизувати, яку зброю північнокорейський режим постачає росіянам, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував деяку інформацію для широкого загалу. Цього разу, за її словами, йдеться про постачання різноманітних озброєнь.