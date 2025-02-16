Південний схід США накрили сильні дощі та повені: є загиблий, у деяких штатах оголошено надзвичайний стан

Про це повідомляє AP.

Чоловіка знайшли мертвим під час повені в окрузі Клей, штат Кентуккі. Вода затопила автомобілі та будівлі в Кентуккі, а селеві потоки заблокували дороги у Вірджинії. Обидва штати, а також Теннессі та Арканзас були під загрозою повені. Національна служба погоди попередила жителів триматися подалі від доріг.

Синоптики також передбачили снігові бурі на вихідних на північному сході та загрозу торнадо для долини Міссісіпі.

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі оголосив надзвичайний стан у 10 південних округах через сильні дощі та повені, що дозволило штату використовувати свої ресурси для допомоги місцевій владі.

Губернатор штату Кентуккі Енді Бешер завчасно оголосив надзвичайний стан у штаті Кентуккі, де очікується раптова повінь. Раптова повінь обрушилася на деякі дороги в Боулінг-Грін і в деяких частинах західного Кентуккі.

Поліція в окрузі Бьюкенен, штат Вірджинія, повідомив, що кілька доріг були заблоковані зсувами. Управління з питань надзвичайних ситуацій округу Сімпсон у Кентуккі повідомило, що провело кілька рятувальних робіт із заблокованих транспортних засобів у паводковій воді.

Раптова повінь можлива в долинах Міссісіпі, Теннессі та Огайо, повідомила метеослужба. У Теннессі попередження про раптові повені були видані для більшої частини середнього штату до вечора.

Сніг і арктична температура охопили більшу частину Середнього Заходу та Верхніх рівнин, вкривши дороги в східній Небрасці, північній Айові та більшій частині Вісконсіна. Для частини цих штатів і Мічигану були опубліковані попередження про зимову погоду, очікується сніг випадінням до 10,6 сантиметрів.