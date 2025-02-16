Південний схід США накрили сильні дощі та повені: є загиблий, у деяких штатах оголошено надзвичайний стан
У суботу, 15 лютого, сильні дощі та небезпечні повені вразили південний схід США. У штаті Кентуккі є загиблий внаслідок негоди. Там і ще у деяких штатах оголошено надзвичайний
Про це повідомляє AP.
Чоловіка знайшли мертвим під час повені в окрузі Клей, штат Кентуккі. Вода затопила автомобілі та будівлі в Кентуккі, а селеві потоки заблокували дороги у Вірджинії. Обидва штати, а також Теннессі та Арканзас були під загрозою повені. Національна служба погоди попередила жителів триматися подалі від доріг.
Синоптики також передбачили снігові бурі на вихідних на північному сході та загрозу торнадо для долини Міссісіпі.
Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі оголосив надзвичайний стан у 10 південних округах через сильні дощі та повені, що дозволило штату використовувати свої ресурси для допомоги місцевій владі.
Губернатор штату Кентуккі Енді Бешер завчасно оголосив надзвичайний стан у штаті Кентуккі, де очікується раптова повінь. Раптова повінь обрушилася на деякі дороги в Боулінг-Грін і в деяких частинах західного Кентуккі.
Поліція в окрузі Бьюкенен, штат Вірджинія, повідомив, що кілька доріг були заблоковані зсувами. Управління з питань надзвичайних ситуацій округу Сімпсон у Кентуккі повідомило, що провело кілька рятувальних робіт із заблокованих транспортних засобів у паводковій воді.
Раптова повінь можлива в долинах Міссісіпі, Теннессі та Огайо, повідомила метеослужба. У Теннессі попередження про раптові повені були видані для більшої частини середнього штату до вечора.
Сніг і арктична температура охопили більшу частину Середнього Заходу та Верхніх рівнин, вкривши дороги в східній Небрасці, північній Айові та більшій частині Вісконсіна. Для частини цих штатів і Мічигану були опубліковані попередження про зимову погоду, очікується сніг випадінням до 10,6 сантиметрів.
- Одна людина загинула, а тисячі перебували під загрозою евакуації на північному сході Австралії внаслідок інтенсивних дощів, що призвели до паводків і затопили будинки та підприємства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе