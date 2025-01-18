Подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін, - полковник Грант

Про це розповів полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Для кардинальних змін необхідні активні та рішучі дії з боку Америки. Наразі ми не маємо чіткого уявлення про те, яким буде курс Трампа і в якому напрямку він рухатиметься. Однак, якщо послухати його нового спецпредставника з питань Росії та України, генерала Келлога, стає очевидно, що це людина з багатим бойовим досвідом. Крім того, як глибоко віруючий християнин, Келлог, безсумнівно, прагнутиме завершення війни, керуючись своїми моральними переконаннями. У той же час, як досвідчений професіонал і генерал, він навряд чи погодиться кинути Україну напризволяще", - зазначив він.

Якщо Путін не почне діяти — чи то відступати, вести переговори, чи шукати компроміс, — Келлог, найімовірніше, порадить Трампу посилити підтримку України з боку США. Втім, подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін, вважає Грант.

"Саме рішення Путіна визначатимуть майбутнє міжнародних відносин. Якщо він вирішить продовжувати війну та посилювати агресію, це неминуче спричинить значний тиск на такі країни, як Угорщина, Словаччина, Австрія, та інших його прихильників. Громадськість вимагатиме відповідальності, змушуючи ці держави переглядати свою позицію, особливо якщо Путіну буде запропоновано можливість для переговорів, а він вирішить проігнорувати шанс досягти миру", - сказав він.

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Зеленський навряд чи погодиться поступитися територіями без чітких перспектив, максимально наближених до вступу України в НАТО. Трампу буде надзвичайно складно чинити тиск на Зеленського без надання вагомих гарантій. До того ж українське суспільство не готове змиритися з втратою частини країни. Тож, починаючи з понеділка нас, безсумнівно, очікують непрості, але надзвичайно цікаві часи, переконаний полковник.

Стабілізація ситуації в Україні неможлива, поки Росія не зупиниться — повністю не зупиниться. Навряд чи іноземні військові зможуть стабілізувати ситуацію в Україні. Усе зводиться до одного — усе залежить від Путіна, каже Грант.

"Або Росія зупиняється, або іноземні війська не будуть задіяні. Навряд чи Британія чи Франція відправлять свої війська. Якщо Росія не виведе свої сили, а лише, умовно кажучи, встановить новий кордон, тоді, можливо, хтось погодиться охороняти цей кордон. Але ніхто не візьметься його охороняти, якщо це потребуватиме ведення бойових дій. Ми можемо виголошувати скільки завгодно промов і робити гучні заяви, але це не матиме жодного значення, якщо Путін не має наміру зупинятися. І це справді велика проблема. Ми можемо говорити про можливу лінію розмежування, але особисто я не бачу її, адже Путін вважає, що він перемагає. Поки він переконаний у своїй перемозі, він буде продовжувати рухатися вперед і не зупиниться ні перед чим", - резюмував він.