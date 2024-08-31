Подарунок Путіну від Мадуро: Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну

Про це інформує Politico, посилаючись на іспанськомовні ЗМІ.

Як повідомляється, колумбійці Олександр Анте та Хосе Арон Медіна приєдналися до Іноземного легіону в Україні влітку 2023 року.

Проте вже в липні цього року їх затримали у венесуельській столиці Каракасі, де вони зупинялися дорогою додому. Після цього чоловіків екстрадували до Росії.

За даними ЗМІ, таке затримання двох добровольців є для РФ першим подібним випадком, спрямованим на залякування інших іноземців, які могли б воювати на боці України.

В онлайн-заяві російська ФСБ повідомила, що у чоловіків були виявлені документи, які нібито підтверджують незаконну діяльність, та одяг, пов’язаний із Карпатською січчю - батальйоном, в якому служать іноземці в Україні.

Московський суд помістив чоловіків у СІЗО на час слідства, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.