Подарунок Путіну від Мадуро: Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну
У Венесуелі затримали двох громадян Колумбії, які воювали проти Росії у складі українських військових підрозділів, і передали їх РФ, де військовим загрожує до 15 років в’язниці
Про це інформує Politico, посилаючись на іспанськомовні ЗМІ.
Як повідомляється, колумбійці Олександр Анте та Хосе Арон Медіна приєдналися до Іноземного легіону в Україні влітку 2023 року.
Проте вже в липні цього року їх затримали у венесуельській столиці Каракасі, де вони зупинялися дорогою додому. Після цього чоловіків екстрадували до Росії.
За даними ЗМІ, таке затримання двох добровольців є для РФ першим подібним випадком, спрямованим на залякування інших іноземців, які могли б воювати на боці України.
В онлайн-заяві російська ФСБ повідомила, що у чоловіків були виявлені документи, які нібито підтверджують незаконну діяльність, та одяг, пов’язаний із Карпатською січчю - батальйоном, в якому служать іноземці в Україні.
Московський суд помістив чоловіків у СІЗО на час слідства, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 22 серпня верховний суд Венесуели визнав перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня: це рішення не може бути оскаржене.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе