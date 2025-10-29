Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину

Про це інформує Le Figaro з посиланням на заяву прокурорки Парижа Лори Беккуа.

За її словами, двоє затриманих частково визнали свою причетність поки перебувають на допиті у судді для оголошення їм звинувачення в "крадіжці організованою групою". Вони частково визнали свою причетність у пограбуванні.

За даними Лори Беккуа, обидва чоловіки, 34 та 39 років, мешканці французького департаменту Сен-Сен-Дені, раніше були відомі поліції через крадіжки та порушення закону. Один із них — громадянин Алжиру, який працював водієм-доставником, інший — місцевий житель, що займався нелегальними перевезеннями та мав судимість за крадіжку за обтяжувальних обставин.

Слідчі ідентифікували двох підозрюваних завдяки доказам ДНК, знайденим на скутері та на вітринах галереї "Аполлон", а також на предметах, вилучених поліцією після їхньої втечі.

"Ми не виключаємо можливості існування групи, яка значно перевищує чотирьох осіб. Однак, на цьому етапі ніщо не дозволяє нам стверджувати, що злочинці отримували вигоду від співучасті в музеї ", - додала вона.