"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною
Якщо комунікація Білого дому та посольства України в США працює, якщо президенту Дональду Трампу поки що все подобається, то не треба в цих відносинах нічого чіпати
Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв
"Це дійсно цікава зміна, дуже інтригуюча з точки зору Трампа, ми ж бачимо наскільки він обережно ставиться до жінок в політиці. Мені здається, можливо спрацювало те, що пані Ольга не займалася до того Сполученими Штатами, а цілеспрямовано займалась європейською інтеграцією, тому вона безпечний посол, можливо це спрацювало, але так чи інакше, поки що fingers crossed, як кажуть американці, все працює нормально", - вважає він.
Краєв додав, що в Трампа, в принципі, все погано з дипломатією та послами.
"Згадаємо Марі Йованович, згадаємо всіх інших, то дуже добре, що поки що він не бачить не те що в цьому проблеми, він навпаки нормально виходить на контакт. От навіть посольство розказує, що перед дзвінками з ними почали радитися. Чорт забирай, в нас такого не було. Команда Трампа передвиборча єдина, хто не вийшов на контакт з українським посольством, хоча вони намагалися. А тут вони самі звернулися, розказали, зробили. І, знаєте, займаючись Трампом достатньо давно, я скажу так. Давайте тоді це просто не чіпати. Якщо воно працює, якщо йому поки що все подобається, добре, хай все буде так, як іде. Поки що, слава Богу, в нас нормальний для цього рівень відносин", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе