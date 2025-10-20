"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв

"Це дійсно цікава зміна, дуже інтригуюча з точки зору Трампа, ми ж бачимо наскільки він обережно ставиться до жінок в політиці. Мені здається, можливо спрацювало те, що пані Ольга не займалася до того Сполученими Штатами, а цілеспрямовано займалась європейською інтеграцією, тому вона безпечний посол, можливо це спрацювало, але так чи інакше, поки що fingers crossed, як кажуть американці, все працює нормально", - вважає він.

Краєв додав, що в Трампа, в принципі, все погано з дипломатією та послами.

"Згадаємо Марі Йованович, згадаємо всіх інших, то дуже добре, що поки що він не бачить не те що в цьому проблеми, він навпаки нормально виходить на контакт. От навіть посольство розказує, що перед дзвінками з ними почали радитися. Чорт забирай, в нас такого не було. Команда Трампа передвиборча єдина, хто не вийшов на контакт з українським посольством, хоча вони намагалися. А тут вони самі звернулися, розказали, зробили. І, знаєте, займаючись Трампом достатньо давно, я скажу так. Давайте тоді це просто не чіпати. Якщо воно працює, якщо йому поки що все подобається, добре, хай все буде так, як іде. Поки що, слава Богу, в нас нормальний для цього рівень відносин", - підсумував експерт.