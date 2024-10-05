Поліція Норвегії не знайшла слідів убивства кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь РФ
Поліція Норвегії за результатами розтину закрила справу щодо можливого вбивства кита-білухи Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь РФ
Про це інформує норвезька поліція.
Вказано, що за домовленістю з поліцією Норвезький ветеринарний інститут провів розтин кита. У звіті вказано, що дослідження ускладнювало те, що багато органів були сильно розкладені. Втім, ймовірною причиною смерті вказали бактеріальну інфекцію. Вона могла виникнути внаслідок рани, яка виникла через застряглу у роті кита палицю.
"Палиця також могла ускладнити Хвальдимиру прийом їжі, тим самим збільшуючи ризик інфікування. Жодні результати розтину не вказують на те, що кит був застрелений", - йдеться у повідомленні.
У поліції заявили, що, оскільки експертиза не виявила нічого, що вказувало б на те, що кита вбили, підстав для початку розслідування немає, справу закрито.
- Раніше у гавані Рісавіка біля узбережжя Ставангера, Норвегія, рибалки виявили мертвим кита-білуху Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії.
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