Поліція Норвегії не знайшла слідів убивства кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь РФ

Про це інформує норвезька поліція.

Вказано, що за домовленістю з поліцією Норвезький ветеринарний інститут провів розтин кита. У звіті вказано, що дослідження ускладнювало те, що багато органів були сильно розкладені. Втім, ймовірною причиною смерті вказали бактеріальну інфекцію. Вона могла виникнути внаслідок рани, яка виникла через застряглу у роті кита палицю.

"Палиця також могла ускладнити Хвальдимиру прийом їжі, тим самим збільшуючи ризик інфікування. Жодні результати розтину не вказують на те, що кит був застрелений", - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що, оскільки експертиза не виявила нічого, що вказувало б на те, що кита вбили, підстав для початку розслідування немає, справу закрито.