Польща депортувала українця, який погрожував підпалами
Із Республіки Польща 31 серпня депортували громадянина України, який в соцмережах погрожував підпалами в країні
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський.
За його словами, польські прикордонники здійснили примусову депортацію українця.
"І ось фінал історії: громадянин України, який на відео, опублікованих в Інтернеті, погрожував підпалами, був примусово доставлений співробітниками прикордонної служби й депортований до України", – написав глава МВС.
Також Кервінський опублікував відеоролик із передачею громадянина українським прикордонникам.
- 30 серпня з Польщі вислали 15 громадян України. Стверджується, що вони становили загрозу громадській безпеці та порядку.
