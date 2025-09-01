Польща депортувала українця, який погрожував підпалами

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський.

За його словами, польські прикордонники здійснили примусову депортацію українця.

"І ось фінал історії: громадянин України, який на відео, опублікованих в Інтернеті, погрожував підпалами, був примусово доставлений співробітниками прикордонної служби й депортований до України", – написав глава МВС.

Також Кервінський опублікував відеоролик із передачею громадянина українським прикордонникам.

‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025