Польща готує для передачі 45-й пакет підтримки для України

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував польському народу за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та прем’єр-міністру за його особисту принципову реакцію на останній російський обстріл і спроби припинити політичну ізоляцію російського диктатора Путіна", - написав президент.

Зокрема, за його словами, з Туском він обговорив продовження оборонної співпраці.

"Пан прем’єр-міністр повідомив, що його країна готує для передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом", - зазначив Зеленський.

Також польський прем'єр і український президент поділилися очікуваннями від головування Польщі в Раді ЄС у першій половині 2025 року. Зеленський зауважив, що сподівається на підтримку Польщі в переговорному процесі з ЄС щодо відкриття першого кластера перемовин та паралельного відкриття інших кластерів.

"Окремо подякував Дональду Туску за використання широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки України", - додав український лідер.

Крім того, Зеленський і Туск домовилися провести зустріч до кінця поточного року.