Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну 15 лютого
Головне управління Збройних сил Польщі вранці четверга, 15 лютого, повідомило, що під час ракетної атаки РФ на Україну, в небо подіймали авіацію
Про це йдеться у дописі відомства на X (Twitter).
"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних дарів по території України"
ГУ Збойних сил Польщі попердили про "значний рівнь шуму".
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і Головне іправління Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.
- Уранці вівторка, 23 січня, під час російської ракетної атаки на Україну в Польщі підіймали у небо військову авіацію
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