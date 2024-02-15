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Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну 15 лютого

15 лютого, 2024 четвер
07:50
Світ

Головне управління Збройних сил Польщі вранці четверга, 15 лютого, повідомило, що під час ракетної атаки РФ на Україну, в небо подіймали авіацію

Про це йдеться у дописі відомства на X (Twitter).

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних дарів по території України"

ГУ Збойних сил Польщі попердили про "значний рівнь шуму". 

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і Головне іправління Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні. 

  • Уранці вівторка, 23 січня, під час російської ракетної атаки на Україну в Польщі підіймали у небо військову авіацію
Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
ракетний удар
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