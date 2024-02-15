Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну 15 лютого

Про це йдеться у дописі відомства на X (Twitter).

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних дарів по території України"

ГУ Збойних сил Польщі попердили про "значний рівнь шуму".

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і Головне іправління Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.