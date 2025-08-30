Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Як зазначили в Оперативному командуванні, у зв’язку з черговою атакою РФ, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, у повітряному просторі Польщі розпочали виконання завдань польська та союзницька авіація.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі наявні сили й засоби, що перебувають у його розпорядженні: підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вжито заходи, спрямовані на убезпечення районів, які межують із загрозливими регіонами.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.