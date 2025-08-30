Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну

Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну

Катерина Ганжа
30 серпня, 2025 субота
08:08
Світ Літак. авіація, Польща

У зв’язку із російською атакою на Україну Польща підняла свою військову авіацію. Також у найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки

Зміст

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Як зазначили в Оперативному командуванні, у зв’язку з черговою атакою РФ, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, у повітряному просторі Польщі розпочали виконання завдань польська та союзницька авіація.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі наявні сили й засоби, що перебувають у його розпорядженні: підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні. 

Наголошується, що вжито заходи, спрямовані на убезпечення районів, які межують із загрозливими регіонами.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.

  • Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники, а під ранок 30 серпня – застосувала для атаки ракети. Через ворожий комбінований удар у Запоріжжі загинула людина, повідомляється про понад 20 поранених. Є руйнування. Також зафіксовано влучання на Дніпровщині. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
військові
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Юлія Юліна
28 серпня, 2025 четвер
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
видобуток нафти, нафта
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:58
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:21
Ексклюзив
криголам "Ноосфера"
Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
06:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
23:47
Президент Франції Еммануель Макрон
Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV