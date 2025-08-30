Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
У зв’язку із російською атакою на Україну Польща підняла свою військову авіацію. Також у найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
Як зазначили в Оперативному командуванні, у зв’язку з черговою атакою РФ, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, у повітряному просторі Польщі розпочали виконання завдань польська та союзницька авіація.
"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі наявні сили й засоби, що перебувають у його розпорядженні: підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що вжито заходи, спрямовані на убезпечення районів, які межують із загрозливими регіонами.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.
- Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники, а під ранок 30 серпня – застосувала для атаки ракети. Через ворожий комбінований удар у Запоріжжі загинула людина, повідомляється про понад 20 поранених. Є руйнування. Також зафіксовано влучання на Дніпровщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе