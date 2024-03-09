Польща призупинила дії Договору про звичайні збройні сили в Європі
Польща призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). За це проголосувала більша частина парламенту
Про це повідомляє TVN24.
У п'ятницю 8 березня Сейм ухвалив акт, спрямований на припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного у 1990 році між НАТО та країнами Варшавського договору. Зупинення дії договору було оголошено у листопаді 2023 року країнами НАТО через збройну та агресивну політику Росії.
У четвер законопроєкт підтримали 435 депутатів, проти виступили 5, ніхто не утримався.
Договір про звичайні збройні сили в Європі
Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) підписали 19 листопада 1990 року у Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасниць НАТО та шести держав-членів Організації Варшавського договору. Договір набув чинності 9 листопада 1992 року.
У 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі було підписано оновлений варіант ДЗЗСЄ з урахуванням нових умов (розпуск ОВС та розширення НАТО). У ньому передбачалося здійснити перехід від блокової структури Договору до національних та територіальних рівнів озброєнь та техніки для кожної держави-учасниці. Угода про адаптацію ДЗЗСЄ не була ратифікована жодною з країн НАТО і так і не набула чинності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе