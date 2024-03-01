"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 29 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Не ми розпочинали війну на Донбасі, але, як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм".
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Угоди Києва та країн Заходу щодо безпеки нічого не змінюють загалом, вони лише констатують те, що давно відбувається на практиці".
Дезінформація: Російський пропагандист Мухін заявив: "Зараз Польща реанімувала свої амбіції та свої наміри на українські території".
- Російська пропаганда також запустила фейк, нібито у Чернігівській області у ТрО набирають 16-річних дівчат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.02 Купівля 38.02Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.2Продаж 41.95
- Актуальне
- Важливе