"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Не ми розпочинали війну на Донбасі, але, як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм".

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Угоди Києва та країн Заходу щодо безпеки нічого не змінюють загалом, вони лише констатують те, що давно відбувається на практиці".

Дезінформація: Російський пропагандист Мухін заявив: "Зараз Польща реанімувала свої амбіції та свої наміри на українські території".