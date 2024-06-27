Польща та країни Балтії пропонують збудувати лінію оборони на кордоні з РФ та Білоруссю, - Reuters
Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви
Про це йдеться в листі до голови ЄС, передає Reuters.
Лідери чотирьох країн заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів ЄС.
"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечитися від військових і гібридних загроз", - цитують журналісти листа.
Заклик до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні ЄС з'явився після ініціативи Греції та Польщі створити спільну систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола".
У листі йдеться про те, що планування і будівництво лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО та відносно вимог Альянсу.
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