Польща та країни Балтії пропонують збудувати лінію оборони на кордоні з РФ та Білоруссю, - Reuters

Про це йдеться в листі до голови ЄС, передає Reuters.

Лідери чотирьох країн заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів ЄС.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечитися від військових і гібридних загроз", - цитують журналісти листа.

Гібридні загрози, за текстом листа, це поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, зокрема дезінформації, кібератак, економічного тиску і створення міграційних криз на кордонах.

"Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС, щодо фінансової та політичної підтримки", - йдеться в листі.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії приблизно у 2,5 мільярда євро.