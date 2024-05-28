Польща закупить у США декілька сотень ракет дальністю 1 тис. км
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у Варшаві підписав угоду, відповідно до якої держава закупить у Сполучених Штатів Америки на $735 млн кілька сотень ракет AGM 158 JASSM-ER класу "повітря-земля", дальність яких - близько 1 тис. км
Про це повідомляє PAP.
Очільник польського міноборони підкреслив, що це - найбільша закупівля, назвавши її стратегічною.
"Ракети цього сімейства, які вже має на озброєнні польська армія, ми вже закуповували у 2014 році та у 2018-му. Однак це буде найбільша закупівля ракет "повітря-земля" з дальністю близько 1 тис. км. І це не закупівля тактичного характеру, це закупівля стратегічного характеру", - наголосив Косіняк-Камиш.
Він додав, що поставки будуть "дуже швидкими", і Польща має отримати перші ракети у 2026 році.
Мета крилатих ракет JASSM, які розробила компанія США Lockheed Martin, - удари по об'єктах критичної інфраструктури, командних пунктах, системах протиповітряної оборони й авіабазах противника з великої відстані.
Зазначається, що ракети JASSM-ER, які Республіка Польща закупила раніше, уже перебувають на озброєнні літаків країни F-16, а також будуть на сучасніших F-35.
- 22 травня стало відомо, що технічно та юридично у Польщі розглядають можливість збиття системами ППО російських ракет поблизу кордонів країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе