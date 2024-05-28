Польща закупить у США декілька сотень ракет дальністю 1 тис. км

Про це повідомляє PAP.

Очільник польського міноборони підкреслив, що це - найбільша закупівля, назвавши її стратегічною.

"Ракети цього сімейства, які вже має на озброєнні польська армія, ми вже закуповували у 2014 році та у 2018-му. Однак це буде найбільша закупівля ракет "повітря-земля" з дальністю близько 1 тис. км. І це не закупівля тактичного характеру, це закупівля стратегічного характеру", - наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що поставки будуть "дуже швидкими", і Польща має отримати перші ракети у 2026 році.

Мета крилатих ракет JASSM, які розробила компанія США Lockheed Martin, - удари по об'єктах критичної інфраструктури, командних пунктах, системах протиповітряної оборони й авіабазах противника з великої відстані.

Зазначається, що ракети JASSM-ER, які Республіка Польща закупила раніше, уже перебувають на озброєнні літаків країни F-16, а також будуть на сучасніших F-35.