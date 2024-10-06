Польщі доведеться воювати, тому слід відновити військовий обов'язок, - начальник Генштабу Кукула
Польщі знадобиться набагато більша армія, якщо країна хоче захистити себе від можливої війни. Втім, цього може бути важко досягти з огляду на старіння населення
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула під час виступу в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві, передає Reuters.
"Усе вказує на те, що ми – покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну", - зазначив він.
Кукула також наголосив, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин. Втім, на його думку, демографічна криза знизить темпи набору на військову службу.
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"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", - сказав Кукула.
За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року польська армія налічуватиме понад 207 500 солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армією в НАТО після США і Туреччини.
- Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ і Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
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