Польщі доведеться воювати, тому слід відновити військовий обов'язок, - начальник Генштабу Кукула

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула під час виступу в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві, передає Reuters.

"Усе вказує на те, що ми – покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну", - зазначив він.

Кукула також наголосив, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин. Втім, на його думку, демографічна криза знизить темпи набору на військову службу.

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"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", - сказав Кукула.

За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року польська армія налічуватиме понад 207 500 солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армією в НАТО після США і Туреччини.