Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота

Таку думку висловив польський політик, президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота в інтерв’ю Христині Яцків на Еспресо.

"Треба чесно сказати, що протягом останніх місяців ми побачили, що є безпосередня загроза для Польщі. Наприклад, поява дронів в польському повітряному просторі - це нова реальність для багатьох поляків. Хоча ми говорили, що атака на Україну - це лише початок російської агресії й, можливо, будуть подальші етапи. І Польща перебуває під загрозою. Але одна річ - те, що говорять політики, а друга - тверді факти. Чи польська економіка підготовлена до війни? Ні, тому що до цього часу не було такої вимоги, лише в останні місяці відбулося посилення зусиль скерованих на те, щоб інакше почала діяти польська економіка в промисловому секторі Польщі", - сказав він.

Яцек Пєхота зауважив, що військово-промисловий комплекс - це державна складова в секторі економіки. Але раніше у Польщі говорили і зосереджувалися лише на приватному бізнесі.

"Для багатьох поляків Україна - це те, що 80% збройного сектора України - приватні фірми, які є дуже активними, креативними та які швидко запроваджують у своєму виробництві досвід з поля бою. Для Польщі це дещо інакше. Процеси ідуть значно повільніше. Лише сьогодні дуже інтенсивно уряд працює над розробкою програми безпеки для суспільства. У нас немає укриттів, місць, де могли б громадяни перечекати повітряну тривогу. Ми підтримуємо органи місцевого самоврядування в створенні таких місць для укриттів. Але у Польщі процес лише починається. Такою є реальність. Ми користуємося українським досвідом. На жаль, для України, але, на щастя, для нас те, що ми можемо вчитися на українському досвіді. Однак в Польщі це не завжди оцінюється належним чином", - зазначив він.