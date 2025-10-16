Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
Ексклюзив

Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота

Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
12:00
Світ Польща

Протягом останніх місяців ми побачили, що є безпосередня загроза для Польщі з боку РФ. Поява дронів у польському повітряному просторі - це нова реальність для багатьох поляків

Зміст

Таку думку висловив польський політик, президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота в інтерв’ю Христині Яцків на Еспресо. 

"Треба чесно сказати, що протягом останніх місяців ми побачили, що є безпосередня загроза для Польщі. Наприклад, поява дронів в польському повітряному просторі - це нова реальність для багатьох поляків. Хоча ми говорили, що атака на Україну - це лише початок російської агресії й, можливо, будуть подальші етапи. І Польща перебуває під загрозою. Але одна річ - те, що говорять політики, а друга - тверді факти. Чи польська економіка підготовлена до війни? Ні, тому що до цього часу не було такої вимоги, лише в останні місяці відбулося посилення зусиль скерованих на те, щоб інакше почала діяти польська економіка в  промисловому секторі Польщі", - сказав він.

Яцек Пєхота зауважив, що військово-промисловий комплекс - це державна складова в секторі економіки. Але раніше у Польщі говорили і зосереджувалися лише на приватному бізнесі.

"Для багатьох поляків Україна - це те, що 80% збройного сектора України - приватні фірми, які є дуже активними, креативними та які швидко запроваджують у своєму виробництві досвід з поля бою. Для Польщі це дещо інакше. Процеси ідуть значно повільніше. Лише сьогодні дуже інтенсивно уряд працює над розробкою програми безпеки для суспільства. У нас немає укриттів, місць, де могли б громадяни перечекати  повітряну тривогу. Ми підтримуємо органи місцевого самоврядування в створенні таких місць для укриттів. Але у Польщі процес лише починається. Такою є реальність. Ми користуємося українським досвідом. На жаль,  для України, але, на щастя, для нас те, що ми можемо вчитися на українському досвіді. Однак в Польщі це не завжди оцінюється належним чином", - зазначив він.

Теги:
Новини
Україна
Польща
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
Генадій Труханов
Автор Тетяна Яворська
13 жовтня, 2025 понедiлок
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
Путін в Кремлі
Автор Оксана Ліховід
14 жовтня, 2025 вiвторок
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.4
    Купівля 41.4
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
12:00
OPINION
Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
11:59
Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
11:45
Інтерв’ю
Яцек Пєхота
Я кожного разу при нагоді говорю, що поляки недооцінюють сьогоднішню Україну, - польський політик Пєхота
11:33
сили ППО
Сили ППО знешкодили 283 російських дронів і 5 ракет Х-59
11:24
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У низці областей запроваджені аварійні відключення: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
10:50
Ексклюзив
Володимир Золкін
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
10:38
Володимир Зеленський
Путін глухий до всього, що говорить світ, - Зеленський заявив, що цієї ночі РФ била по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
10:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа
10:02
OPINION
Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни
09:50
Оновлено
Генштаб, фронт
За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення, 56 - на Покровському напрямку
09:49
ФСБ
РФ перекинула у Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ і морської піхоти, - Андрющенко
09:43
Ексклюзив
Інтернаціональний легіон
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
09:30
PR
АТБ
АТБ посіла п'яте місце у ТОП-100 приватних платників податків 2025 року
09:01
Ексклюзив
Як зареєструвати народження дитини, шлюб чи смерть на ТОТ, - пояснила правозахисниця Денісова
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:38
Єрмак, Свириденко, Рубіо
Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа
08:03
OPINION
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
08:02
Добропільський напрямок
ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
07:30
Ексклюзив
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
07:29
ЗСУ
РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
06:59
Нарендра Моді та Дональд Трамп
"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
00:13
Оновлено
Відключення світла протягом зими
У більшості регіонів України застосували аварійні відключення світла, в кількох областях обмеження скасували
2025, середа
15 жовтня
23:59
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
23:29
Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю
22:50
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ
21:57
Піт Геґсет
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
21:46
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
21:00
Оновлено
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:43
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
20:34
Трамп і Путін
Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
20:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
20:00
OPINION
Історія постійно кусає себе за хвіст
19:59
Ексклюзив
санкції проти Росії
Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин
19:54
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
19:52
Ексклюзив
ракети США, зброя
За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV