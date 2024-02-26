Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
У понеділок, 26 лютого, польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу Франкфурта-на-Одері
Про це інформує Spiegel.
Очікується, що блокада польськими фермерами автостради поблизу Франкфуртаа-на-Одері призведе до затримок руху в Бранденбурзі до обіду понеділка.
Поліція закликала перевізників по можливості уникати автостради А12 і скористатися прикордонними переходами Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії і Форст на автобані 13.
Зазначається, що навіть тим, хто подорожує автомобілем, варто вибрати маршрути, відмінні від A12.
У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне.
Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.
"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", "Політика ЄС руйнує фермерів", - проголошують гасла на банерах, яке підготували протестувальники.
- У ніч із 24 на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн. Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції.
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