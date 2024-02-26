Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Про це інформує Spiegel.

Очікується, що блокада польськими фермерами автостради поблизу Франкфуртаа-на-Одері призведе до затримок руху в Бранденбурзі до обіду понеділка.

Поліція закликала перевізників по можливості уникати автостради А12 і скористатися прикордонними переходами Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії і Форст на автобані 13.

Зазначається, що навіть тим, хто подорожує автомобілем, варто вибрати маршрути, відмінні від A12.

У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", "Політика ЄС руйнує фермерів", - проголошують гасла на банерах, яке підготували протестувальники.